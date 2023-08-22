В Винницкой области главу военкомата задержали во время получения взятки

Следователи задержали командира одного из военкоматов Винницкой области при получении неправомерной выгоды в размере 2000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

По данным прокуратуры, мужчина передал военнообязанным 70 официальных, но не заполненных бланков повесток с имеющимися на них подписью военного комиссара и гербовой печатью.

Затем он объясним, как заполнить данные документы и то, как незаконно использовать их на территории Винницкой области, в том числе на блокпостах. Он также подтвердил возможность уклониться от прохождения военной службы по мобилизации.

Таким образом использование незаполненных бланков повесток предоставили бы возможность около 70 военнообязанным подтвердить якобы получение вызовов в ТЦК и СП и уклониться от прохождения военной службы по мобилизации.

Фото: задержание сотрудника военкомата (t.me/pgo_gov_ru)

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине в последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки.

В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.

Недавно сотрудницы Уманского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки объявили два подозрения за то, что она помогала военнообязанному избежать мобилизации в ВСУ.

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