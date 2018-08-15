Суд зобов'язав повернути "Укргазбанку" викрадені баштові крани

Суд постановив повернути 11 знайдених баштових кранів і 8 платформ у власність боржника банку

Господарський суд Києва прийняв сторону державного "Укргазбанку" і постановив повернути 11 знайдених баштових кранів і 8 платформ у власність боржника фінустанови - компанії "Міжнародний центр торгівлі" для подальшої реалізації і погашення заборгованості. Про це повідомляє "Укрінформ".

Як повідомляється, суд визнав недійсними електронні торги та їх результати, за якими державна виконавча служба продала як запчастини та комплектуючі заставні баштові крани "Укргазбанку" у власність компанії "Підйомні машини" за значно заниженою ціною в розмірі 4,9 млн гривень.

Згідно з інформацією видання, в 2011-2013 роках юристи "Укргазбанку" в суді вже доводили неправомірність дій власника компаній "Міжнародний центр торгівлі" і "Підйомні машини" Олега Яремчука, який в 2011 році припинив виплачувати державному банку заборгованість.

Також повідомляється, що в прес-службі "Укргазбанку" підтвердили інформацію про судове засідання, а також відзначили, що і надалі будуть відстоювати законні права держави.

"Рішення суду підтверджує, що дії виконавчої служби позбавили державний "Укргазбанк" права на продаж заставного майна - баштових кранів за ринковою вартістю з метою погашення кредитної заборгованості. Без сумніву, ми задоволені рішенням суду. Зараз інша сторона має право подати апеляційну скаргу. Однак ми й надалі будемо захищати інтереси та законні права держави", - заявив директор департаменту врегулювання боргових зобов'язань "Укргазбанку" Олександр Калініченко.

Крім того, повідомляється, що Апеляційний суд Києва відмовив у задоволенні скарги ТОВ "Підйомні машини" і залишив у силі накладений арешт на заставне майно. Зазначається, що на даний момент слідчі продовжують встановлювати місцезнаходження всіх 35 баштових кранів вартістю 379 млн гривень.

Разом з тим, повідомляється, що на даний момент відомі забудовники, які використовують вкрадене майно держави в будівництві, в тому числі ТОВ "Мастербуд", ТОВ "СК Інтергал-Буд", ТОВ "Будгенконтракт", ТОВ "Будакс", ТОВ "КСМ-Груп", ЗАТ "СК " Укрбуд", ХК "Київміськбуд", УДБК "Укрбуд", ТОВ "Будівельна компанія Девенстрой", ДП "Портал", ТОВ "КDD Інжиніринг", ТОВ "Укрбуд сервіс", ТОВ "СтройСпецСервис", ТОВ "Домиан", ТОВ "Київресурсбуд", ЗАТ "Енергополь-Україна", ТОВ "НБФ груп", ВАТ трест "Київміськбуд-1 ім. М. П.".

Фото: рішення суду

Як повідомляється, великі збитки державі завдав позичальник Олег Яремчук - генеральний директор ТОВ "Міжнародний центр торгівлі". У 2007-2008 роках компанія уклала з "Укргазбанком" 7 кредитних договорів на загальну суму 128 млн гривень, понад 3 млн доларів і 95 тис. євро. Гроші були потрібні на купівлю баштових кранів Potain. Разом з тим, як повідомляється, в 2011 році Олег Яремчук повністю припинив сплачувати заборгованість. Сьогодні триває досудове слідство у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 388 КК України відносно Олега Яремчука, якого підозрюють у незаконному відчуженні майна, що перебуває в заставі "Укргазбанку".