Суд обязал вернуть "Укргазбанку" похищенные башенные краны

Суд постановил вернуть 11 найденных башенных кранов и 8 платформ в собственность должника банка

Хозяйственный суд Киева принял сторону государственного "Укргазбанка" и постановил вернуть 11 найденных башенных кранов и 8 платформ в собственность должника финучреждения - компании "Международный центр торговли" для дальнейшей реализации и погашения задолженности. Об этом сообщает "Укринформ".

Как сообщается, суд признал недействительными электронные торги и их результаты, по которым государственная исполнительная служба продала как запчасти и комплектующие залоговые башенные краны "Укргазбанка" в собственность компании "Подъемные машины" по значительно заниженной цене в размере 4,9 млн гривен.

Согласно информации издания, в 2011-2013 годах юристы "Укргазбанка" в суде уже доказывали неправомерность действий владельца компаний "Международный центр торговли" и "Подъемные машины" Олега Яремчука, который в 2011 году прекратил выплачивать государственному банку задолженность.

Также сообщается, что в пресс-службе "Укргазбанка" подтвердили информацию о судебном заседании, а также отметили, что и в дальнейшим будут отстаивать законные права государства.

"Решение суда подтверждает, что действия исполнительной службы лишили государственный "Укргазбанк" права на продажу залогового имущества - башенных кранов по рыночной стоимости с целью погашения кредитной задолженности. Без сомнения, мы довольны решением суда. Сейчас другая сторона вправе подать апелляционную жалобу. Однако мы и в дальнейшем будем защищать интересы и законные права государства", - завил директор департамента урегулирования долговых обязательств "Укргазбанка" Александр Калиниченко.

Кроме того, сообщается, что Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении жалобы ООО "Подъемные машины" и оставил в силе наложенный арест на залоговое имущество. Отмечается, что на данный момент следователи продолжают устанавливать местонахождение всех 35 башенных кранов стоимостью 379 млн гривен.

Вместе с тем, сообщается, что на данный момент известны застройщики, которые используют украденное имущество государства в строительстве, в том числе ООО "Мастербуд", ООО "СК Интергал-Буд", ООО "Будгенконтракт", ООО "Будакс", ООО "КСМ Групп", ЗАО "СК Укрбуд", ХК "Киевгорстрой", УДБК "Укрбуд", ООО "Строительная компания Девенстрой", ГП "Портал", ООО "КDD Инжиниринг", ООО "Укрстрой сервис", ООО "СтройСпецСервис", ООО "Домиан", ООО "Киевресурсбуд", ЗАО "Энергополь-Украина", ООО "НБФ групп", ОАО трест "Киевгорстрой-1 им. М.П.".

Фото: решение суда

Как сообщается, крупные убытки государству нанес заемщик Олег Яремчук - генеральный директор ООО "Международный центр торговли". В 2007-2008 годах компания заключила с "Укргазбанком" 7 кредитных договоров на общую сумму 128 млн гривен, более 3 млн долларов и 95 тыс. евро. Деньги были нужны на покупку башенных кранов Potain. Вместе с тем, как сообщается, в 2011 году Олег Яремчук полностью прекратил платить задолженность. Сегодня продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 1 ст. 388 УК Украины относительно Олега Яремчука, которого подозревают в незаконном отчуждении имущества находящегося в залоге "Укргазбанка".