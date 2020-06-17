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Суд зобов'язав поліцію відкрити справу за заявою брата Єрмака

Новини » Політика     17.06.2020 - 15:30
Суд зобов'язав поліцію відкрити справу за заявою брата Єрмака
Фото: Шевченківський суд (УНІАН)

Мова йде про ст. 383 Кримінального кодексу - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину

Шевченківський районний суд Києва зобов'язав поліцію відкрити справу за заявою брата глави Офісу президента Андрія Єрмака - Дениса – на адвоката Масі-Мустафу Найєма.

Про це Денис Єрмак повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Мова йде про ст. 383 Кримінального кодексу - завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину.

"Йдеться про все ту ж історії – нібито я отримував якісь гроші і передавав їх братові Андрію за призначення якихось людей на якісь посади. Мені очевидно, що весь цей шум має лише одну конкретну мету - атака і тиск на брата. Але якщо ви сказали А, говорите і Б. Надайте докази або відповідайте за законом за брехню", - написав Єрмак.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що так звані скандальні плівки Єрмака", на яких брат глави Офісу президента нібито домовляється про призначення на топ-посади за гроші, були шантажем президента і Офісу.

Нагадаємо, на початку квітня нардеп Гео Лерос опублікував записи, де Денис Єрмак нібито обговорює хабаря за призначення на високі посади. Сам Денис Єрмак заперечує, що брав гроші.

Правоохоронні органи відкрили кілька кримінальних справ, у тому числі на нардепа Лерос.

Раніше повідомлялося, що САП перекваліфікувала справу про "плівки Єрмака" на "шахрайство" і передала в Національну поліцію.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України коррупцияАндрій ЄрмакСуд
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