Суд зобов’язав "Нафтогаз" розкрити інформацію про "Стокгольмські премії"

"Нафтогаз" вважав, що така інформація є конфіденційною

Окружной административный суд Киева обязал НАК "Нафтогаз Украины" раскрыть информацию в отношении премий сотрудников, полученных в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде в споре с российским "Газпромом". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинский институт по правам человека" на странице в Facebook.

Как отмечается, решением от 22 января (дело № 826/14346/18) суд удовлетворил иск к "Нафтогазу" относительно предоставления информации о фамилиях, именах и отчествах, а также должностях всех сотрудников и членов правления компании, которые получили премии в связи с победой в Стокгольмском суде в споре с ПАО "Газпром", а также копии соответствующих документов.

"Нафтогаз" считал, что такая информация является конфиденциальной информацией и сведениями о отношений имущественного характера, которые не могут быть обнародованы без согласия лица", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что уже не первый раз суд указывает "Нафтогазу" на то, что сведения о зарплате, премиях, материальной помощи, любых других выплатах руководству предприятия является информацией, представляющей общественный интерес и в понимании Закона "О доступе к публичной информации", является публичной информацией".

"Ждем вступления решения в законную силу и исполнение", - говорится в сообщении.

Отметим, 18 июня наблюдательный совет "Нафтогаза" решил премировать сотрудников компании после победы в Стокгольмском арбитраже в споре с "Газпромом". Размер премии составляет 1% от суммы выигрыша по транзитному контракту - 45,6 млн долларов.

29 октября 2018 года Киевский апелляционный суд отменил главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболєву штраф в размере 1,7 тыс. гривен в деле о премии сотрудникам компании.

6 декабря 2018 Киевский апелляционный суд обосновал решение об отмена штрафа Андрею Коболєву. В мотивировочной части определения коллегии судей Киевского апелляционного суда сообщается, что Коболев дал полный и развернутый ответ на запрос народного депутата Сергея Власенко о премии компании.