Суд зобов’язав НАБУ порушити справу проти Кубіва

Кубіва підозрюють у зловживанні службовим становищем

Соломянский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива. Об этом говорится в материалах суда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинские Новости.

Как отмечается, было установлено, что 18 января заявитель подал в НАБУ обращение с просьбой возбудить уголовное дело и по факту совершения преступлений заместителем председателя Фонда государственного имущества, заместителем министра аграрной политики и продовольствия и главой правительственного комитета, первым вице-прем'ер министром, министром экономического развития и торговли, предусмотренных ч 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Однако дело не было открыто, в связи с чем заявитель подал в суд жалобу на действия НАБУ.

22 февраля суд удовлетворил его иск и обязал бюро открыть дело в отношении указанных лиц.

РБК-Украина писало, что НАБУ заявило о беспочвенности обвинений в адрес его работников в ангажированности и сотрудничестве с компаниями, которые "паразитируют" на закупках в оборонном комплексе, озвученные в журналистском расследовании.

Напомним, ранее сообщалось, что дело о незаконном обогащении бывшего и.о. Государственной фискальной службы Мирослава Продана должны закрыть по решению Конституционного суда.