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Суд зобов'язав НАБУ почати слідство щодо голови Держгеонадр

Новини » Політика    08.04.2019 - 14:16
Суд зобов'язав НАБУ почати слідство щодо голови Держгеонадр
Фото: Олег Кирилюк (facebook.com/Олег Кирилюк)

Про початок слідства запросило ТОВ "Черкаські мінерали"

Солом'янський районний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань і спроби привласнення та розтрати майна головою Державної служби геології та надр Олегом Кирилюком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українські Новини.

Відзначається, що скарга обґрунтована тим, що товариство з обмеженою відповідальністю "Черкаські мінерали" поштою направило в НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинених головою Держгеології за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 4 ст. 369-2 (зловживання впливом), ст. 15 (замах на злочин) ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна).

Однак відомості про вчинені кримінальні правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено не було.

22 березня суд задовольнив скаргу підприємства і зобов'язав НАБУ розпочати слідство.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України на засіданні призначив Олега Кирилюка головою Державної служби геології та надр України, строком на п'ять років 27 березня 2019 року.

РБК-Україна писало, що в березні Солом'янський районний суд Києва зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

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