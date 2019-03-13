Суд зобов’язав НАБУ порушити справу проти Кубіва

Фото: Степан Кубів (РБК-Україна)

Кубіва підозрюють у зловживанні службовим становищем

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити кримінальне провадження за фактом можливих зловживань першого віце-прем'єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. Про це йдеться в матеріалах суду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українські Новини.

Як зазначається, було встановлено, що 18 січня заявник подав в НАБУ звернення з проханням порушити кримінальну справу і за фактом вчинення злочинів заступником голови Фонду державного майна, заступником міністра аграрної політики і продовольства та главою урядового комітету, першим віце-прем'єр міністром, міністром економічного розвитку і торгівлі, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Однак справу не було відкрито, в зв'язку з чим заявник подав до суду скаргу на дії НАБУ.

22 лютого суд задовольнив його позов і зобов'язав бюро відкрити справу стосовно вказаних осіб.

РБК-Україна писало, що НАБУ заявило про безпідставність обвинувачень на адресу його працівників у ангажованості та співпраці з компаніями, які "паразитують" на закупівлях в оборонному комплексі, озвучені в журналістському розслідуванні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що справу про незаконне збагачення колишнього в. о. Державної фіскальної служби Мирослава Продана мають закрити за рішенням Конституційного суду.