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Суд обязал НАБУ начать следствие в отношении главы Госгеонедр

Новости » Политика    08.04.2019 - 14:16
Суд обязал НАБУ начать следствие в отношении главы Госгеонедр
Фото: Олег Кирилюк (facebook.com/Олег Кирилюк)

О начале следствия запросило ООО "Черкасские минералы"

Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений и попытки присвоения и растраты имущества председателем Государственной службы геологии и недр Олегом Кирилюком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Українські Новини.

Отмечаетс, что жалоба обоснована тем, что общество с ограниченной ответственностью "Черкасские минералы" по почте направило в НАБУ заявление об уголовных правонарушениях, совершенных председателем Госгеологии по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 4 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием), ст. 15 (покушение на преступление) ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества).

Однако сведения о совершенных уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований не были внесены.

22 марта суд удовлетворил жалобу предприятия и обязал НАБУ начать следствие.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании назначил Олега Кирилюка председателем Государственной службы геологии и недр Украины, сроком на пять лет 27 марта 2019 года. 

РБК-Украина писало, что в марте Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

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