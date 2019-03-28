Кабмін призначив главу Держгеонадр

Фото: Олег Кирилюк (facebook.com/Олег Кирилюк)

Олег Кирилюк призначений головою Державної служби геології та надр України

Кабінет міністрів України на засіданні призначив Олега Кирилюка головою Державної служби геології та надр України, строком на п'ять років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як зазначено у відповідному розпорядження Кабінету міністрів України №180-р від 27 березня 2019 року, призначити Кирилюка Олега Васильовича головою Державної служби геології і надр України з випробувальним терміном.

"Призначити Кирилюка Олега Васильовича головою Державної служби геології і надр України з дати початку фактичного виконання ним посадових обов'язків, строком на п'ять років, з оплатою праці згідно із законодавством, встановивши випробування строком на три місяці", - сказано в розпорядженні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Петро Порошенко призначив нового керівника Служби зовнішньої розвідки України. Ним став Андрій Олексієнко.

Також 21 березня президент Петро Порошенко призначив головою Дарницької районної міськадміністрації Києва радника столичного міського голови - Сергія Леваду.