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Суд зобов'язав ГПУ виплатити звільненому прокурору Кулику 1,6 млн грн за роботу в АТО

Новини » Політика     16.12.2019 - 15:48
Суд зобов'язав ГПУ виплатити звільненому прокурору Кулику 1,6 млн грн за роботу в АТО
Фото: Костянтин Кулик (nabu.gov.ua)

Суддя зазначив, що екс-прокурор знаходився в районі проведення АТО і має статус учасника бойових дій

Окружний адміністративний суд Києва зобов'язав Генеральну прокуратуру виплатити звільненому прокурору Костянтину Кулику близько 1,6 млн гривень премій і компенсацій за роботу на посаді військового прокурора сил Антитерористичної операції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Кулик подав позов в суд наприкінці жовтня поточного року з вимогою нарахувати йому належну премію та грошову компенсацію за період роботи військовим прокурором.

Ексглава ОАСК Павло Вовк виніс рішення на початку грудня, повністю задовольнивши позовні вимоги Кулика.

Зокрема, суддя зазначив, що експрокурор знаходився в районі проведення АТО і має статус "учасник бойових дій", а значить йому належить одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

У цілому, за рішенням суду, Кулику покладені премії та компенсації у розмірі 1 617 952 гривні.

ГПУ намагалася довести суду, що при звільненні з військової служби у 2017 році Кулик сам подав рапорт про відмову від перерахування належних йому премій і компенсацій, але суд відхилив цей аргумент.

Нагадаємо, генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Кулика в кінці листопада через те, що 24 жовтня той не прийшов на переатестацію для роботи в Офісі генерального прокурора.

Раніше видання The New York Times писало, що Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином ексвіце-президента США Джо Байдена. За інформацією видання, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.

Крім цього, Кулик вів засекречену справу з конфіскацією грошей оточення колишнього президента Віктора Януковича. Зараз всі його справи проходять інвентаризацію.

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