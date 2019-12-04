Справи звільненого прокурора Кулика проходять інвентаризацію, - Касько

Фото: Костянтин Кулик (nabu.gov.ua)

Він вів засекречену справу з конфіскацією грошей оточення Януковича

Всі справи, якими займався звільнений прокурор Костянтин Кулик, зараз проходять інвентаризацію. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Віталій Касько в інтерв'ю TheBabel.

Зокрема, Кулик вів засекречену справу з конфіскацією грошей оточення колишнього президента Віктора Януковича.

"Якщо ми заговорили про очищення: днями з Генпрокуратури звільнили прокурора Костянтина Кулика. Він вів засекречену справу про спецконфіскацію 1,5 мільярда Януковича і намагався вручити підозри колишнім працівникам Адміністрації Порошенко - Борису Ложкіну, Олексію Філатову, а також екс-главі НБУ Валерії Гонтарєвої. Ви вже розібралися, що було в його трьох тисячах томів справи Курченко?", - сказав Касько.

Відзначимо, в березні 2017 року Краматорський міський суд дозволив спецконфіскацію 1,5 млрд доларів. Ці гроші у свій час на рахунки в "Ощадбанку" перераховували компанії, пов'язані з Януковичем, у тому числі компанії олігарха Сергія Курченка.

"По суті, це три-чотири факту, роздроблені на декілька кримінальних проваджень. Наприклад, справа так званих вишок "Чорноморнафтогазу" розділили на 10 виробництв. Всі справи, якими займався Кулик, зараз проходять інвентаризацію. У 99 відсотках випадків ними буде займатися НАБУ. Це хороший орган для того, щоб поставити точку і роз'яснити, що насправді було в цих справах", - заявив заступник прокурора.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив Кулика через те, що той 24 жовтня не прийшов на переатестацію для роботи в Офісі генерального прокурора.

Раніше видання The New York Times писало, що Кулик, можливо, замішаний в корупційному скандалі з сином екс-віце-президента США Джо Байдена. За інформацією видання, саме Кулик готував документи зі звинуваченнями Хантера Байдена, коли він входив до правління української газової компанії Burisma Holdings.