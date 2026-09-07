Суд избрал меру пресечения Елизавете "Музе" Ивахненко по делу "Карфаген"

Сторона обвинения ходатайствовала о взятии Ивахненко под стражу с альтернативой залогу в 50 млн гривен.

На пленках НАБУ подозреваемая упоминается под кодовым именем "Муза". По версии следствия, Ивахненко якобы является близким лицом Сергея Крапивы (известного на пленках как "Канцлер"), и обсуждала сокрытие имущества из своего аккаунта в Инстаграме, и ей принадлежит фраза: "У меня тут "Порше", "Лоро Пиана", часы, браслеты, сумки, шубы. Мне все надо удалять?".

Прокуратура инкриминирует 24-летний Ивахненко легализацию средств, полученных преступной организацией. По данным прокуроров, на нее и ее семью фигурант Крапива оформлял недвижимость.

Что известно о деле "Карфаген"

4 сентября НАБУ и САП сообщили о спецоперации по разоблачению преступной организации, связанной с "крышеваныем" сети мошеннических колл-центров и легализацией имущества.

НАБУ и САП обнародовали записи разговоров, сделанные в рамках операции "Карфаген". По версии следствия, участники организации могли получать взятки за непрепятствование работе мошеннических колл-центров.

Группировка была сформирована в середине 2025 года. Как заявили в НАБУ и САП, в него вошли действующие работники прокуратуры и приближенные.

Вырученные средства, по версии следствия, легализовывали несколькими способами - путем приобретения недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества на сумму более 20 миллионов гривен, а также путем размещения более 10 миллионов гривен на банковских счетах близких лиц под видом доходов от предпринимательской деятельности.

Другим способом легализации средств была перерегистрация активов, в частности, объектов недвижимости, на третьих лиц. В частности, речь идет об объектах в апарт-комплексе вблизи Карпат. По данным следствия, минимальная рыночная стоимость этих активов превышает 12 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски, в частности, в служебных помещениях Офиса генерального прокурора Украины.

Бюро сообщило о разоблачении пяти участников. В частности, в материалах дела фигурируют лица с псевдонимами, в частности "Канцлер" и "Муза".

Главным фигурантом в операции "Карфаген" называют Сергея Крапива "Канцлера" - начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора. 6 сентября его заключили под стражу с возможностью внесения залога 120 млн гривен.