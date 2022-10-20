Суд избрал меру пресечения экс-нардепу Микитасю

Суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей на срок 60 дней с возможностью внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Высшего антикоррупционного суда.

Суд установил залог в размере 100 тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан для трудоспособных лиц, что в денежном эквиваленте составляет 260 миллионов гривен.

Напомним, 18 октября стало известно, что Микитася задержали на попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова. Он пытался “убедить” городского главу заключить с подконтрольными ему компаниями контракт по строительству метрополитена в городе вне конкурса.

Также мы писали, что Микитася подозревают в заказном похищении и вымогательстве. Полиция считает его заказчиком похищения киевского юриста, от которого он требовал 800 тысяч долларов.

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