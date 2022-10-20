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Суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Микитасю

Фото: Максим Микитась, екс-нардеп (facebook.com/mikitas.info)
Автор: Іван Носальський

Суд обрав запобіжний захід колишньому народному депутату Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів з можливістю внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Вищого антикорупційного суду.

Суд встановив заставу у розмірі 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що у грошовому еквіваленті становить 260 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що Микитася затримали на спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова. Він намагався “переконати” міського голову укласти з підконтрольними йому компаніями контракт із будівництва метрополітену у місті поза конкурсом.

Також ми писали, що Микитася підозрюють у замовному викраденні та вимаганні. Поліція вважає його замовником викрадення київського юриста, якого він вимагав 800 тисяч доларів.

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МикитасьБорис ФілатовЗапобіжний захід