ua en ru
Чт, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Угрожает пожизненное: киевлянин, убивший ножом врача ВЛК, получил подозрение

18:25 30.07.2026 Чт
2 мин
Убийство произошло во время медосмотра
aimg Елена Бджола
Угрожает пожизненное: киевлянин, убивший ножом врача ВЛК, получил подозрение Фото: обвиняемый в суде (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

31-летнему киевлянину cообщено о подозрении. Избирается мера пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Убийца врача ВЛК может получить пожизненное

Подольская окружная прокуратура города Киева объявила киевлянину о подозрении в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им служебного долга (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

За совершенное преступление мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3. ст. 367 УК, устанавливается каким образом мужчина прошел в помещение ВЛК с ножом.

Убийство на ВЛК

Напомним, 29 июля мужчину, находящегося в розыске в связи с непрохождением ВЛК, доставили в внештатную постоянную военно-врачебную комиссию № 1 Подольского районного в г. Киеве ТЦК и СП. Он должен был пройти медицинское освидетельствование.

Одной из последних его должна была осмотреть 55-летняя врач-хирург.

По словам подозреваемого, он хотел, чтобы его тщательно осмотрели, жаловался на зубную боль и просил отпустить на несколько дней.

После того, как мужчина понял, что его признают годным к службе, подозреваемый нанес врачу около 17 хаотических ударов ножом в грудь, шею и руки.

Нож мужчина имел с собой в сумке. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

В Виннице мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК во время доставки в ТЦК и СП. Пострадавшему военному оказана медицинская помощь.

СБУ и Нацполиция продолжают расследование резонансного дела о нападении на ТЦК во Львове 8 июля. Среди задержанных есть военные.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев ТЦК ВЛК
Новости
Следующие 100 дней могут решить исход войны РФ против Украины, - Туск
Следующие 100 дней могут решить исход войны РФ против Украины, - Туск
Аналитика
Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет
Анна Рыжукредактор РБК-Украина Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет