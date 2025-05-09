Суд избрал меры пресечения двум шпионам, которые работали на Венгрию

По данным издания, мужчине, который подозревается в работе на Венгрию, избрали меру пресечения в виде ареста на 60 дней, начиная с 8 мая.

Адвокат подозреваемого рассказал в комментарии "Суспільному", что суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора. При этом он допустил подачу апелляции, если подозреваемый попросит об этом.

Также меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога избрали женщине, которая может работать на венгерскую военную разведку.