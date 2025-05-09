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Суд обрав запобіжні заходи двом шпигунам, які працювали на Угорщину

Ілюстративне фото: суд відправив під арешт двох агентів Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Шевченківський районний суд Києва вирішив відправити в СІЗО двох громадян, яких підозрюю в роботі на угорську розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними видання, чоловікові, якого підозрюють у роботі на Угорщину, обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів, починаючи з 8 травня.

Адвокат підозрюваного розповів у коментарі "Суспільному", що суд задовольнив відповідне клопотання прокурора. При цьому він допустив подання апеляції, якщо підозрюваний попросить про це.

Також запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави обрали жінці, яка може працювати на угорську воєнну розвідку.

Шпигунство проти України

Нагадаємо, сьогодні, 9 травня, Служба безпеки України викрила двох агентів військової розвідки Угорщини.

За інформацією правоохоронців, одним із них виявився 40-річний колишній військовий із Берегівського району, якого Угорщина завербувала та перевела в "режим очікування" ще 2021 року.

Він мав дізнатися про те, які військові сили розташовані на Закарпатті, а також розпитати місцевих мешканців про їхню реакцію в разі, якщо в регіон увійде миротворчий контингент.

Другий агент - колишня військовослужбовець Сил безпеки і оборони України, яка звільнилася з підрозділу 2025 року. Вона мала доповідати угорській розвідці про наявність на території Закарпаття літаків і вертольотів.

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Служба безпеки УкраїниУгорщинаЗакарпаттяСуд