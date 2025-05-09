Суд обрав запобіжні заходи двом шпигунам, які працювали на Угорщину

За даними видання, чоловікові, якого підозрюють у роботі на Угорщину, обрали запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів, починаючи з 8 травня.

Адвокат підозрюваного розповів у коментарі "Суспільному", що суд задовольнив відповідне клопотання прокурора. При цьому він допустив подання апеляції, якщо підозрюваний попросить про це.

Також запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави обрали жінці, яка може працювати на угорську воєнну розвідку.