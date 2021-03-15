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КСУ розгляне справу про неконституційність діючого складу НКРЕКП в письмовому провадженні

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 березня 2021 12:12
КСУ розгляне справу про неконституційність діючого складу НКРЕКП в письмовому провадженні Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Конституційний суд України розгляне справу про неконституційність діючого складу НКРЕКП у порядку письмового провадження.

Таке рішення було прийнято судом під час засідання Великої палати КСУ 11 березня, йдеться у повідомленні суду.

Розгляд справи у порядку письмового провадження не передбачає заслуховування учасників справи, завдання питань по суті справи як суддями, так і учасниками процесу одне одному.

Конституційне подання 50 народних депутатів щодо невідповідності Конституції указів президента про призначення всіх 7 членів НКРЕКП - Валерія Тарасюка, Оксани Кривенко, Олени Антонової, Дмитра Коваленка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій та Олексія Магди - надійшло до суду 4 листопада 2020 року.

Його направили представники більшості парламентських фракцій та груп.

Окрім того, депутати звернулися до Конституційного суду щодо визнання такими, що суперечать конституції положення закону "Про НКРЕКП", які дозволили президенту призначати членів регулятора без конкурсу та проходження спеціальної перевірки, та затверджувати схему їх ротації.

Справа за поданням депутатів була відкрита 15 січня 2021 року.

Нагадаємо, за даними тимчасової слідчої комісії Верховної ради, саме діючий склад НКРЕКП відповідальний за кризу на енергетичному ринку, яка виникла восени 2019 року.

За даними депутатів, дії членів НКРЕКП призвели до мільярдних збитків державних енергетичних компаній, зупинку шахт і накопиченню боргів.

Окремо Окружний адміністративний суд розглядає справу про незаконність призначення голови НКРЕКП Валерія Тарасюка за позовом народного депутата, лідера Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця.

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