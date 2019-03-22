ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд назвав нову дату анексії Криму і чисельність загарбників

Новини » Суспільство    22.03.2019 - 15:27
Суд назвав нову дату анексії Криму і чисельність загарбників
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

У захопленні Криму брали участь не менше 10,5 тис. російських військових

Операція по захопленню Криму почалася ще в грудні 2013 року, пізніше до неї приєдналися не менше 10,5 тис. російських військових. Про це йдеться в вироку Святошинського райсуду Києва колишньому представнику президента РФ в Криму Олегу Белавенцеву.

В документі йдеться, що представники російської влади ще у грудні 2013 року через ЗМІ почали розпалювати в Україні національну ворожнечу для реалізації планів щодо анексії Криму. Зокрема, шляхом пропаганди підживлювалися антиукраїнські і проросійські настрої на півострові, нагніталися ксенофобські настрої серед російськомовних.

Також у документі зазначено, з 20 лютого на територію Криму незаконно перемістили не менше 10 500 російських військових, танки, літаки, бронетранспортери та іншу техніку.

Нагадаємо, цього тижня суд заочно засудив Белавенцева до 13 років в'язниці.

Зазначимо, раніше підконтрольний Кремлю "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що російський президент Володимир Путін особисто керував захопленням півострова.

"Нічого цього б не вийшло, якби наш президент, Володимир Володимирович Путін, особисто не керував цією операцією і не приймав рішення, від якого залежали долі кримчан і севастопольців", - заявив Аксьонов.

На адмінкордоні з Кримом перед виборами посилять заходи безпеки
Новини України Криманнексиязахват
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся