Суд назвав нову дату анексії Криму і чисельність загарбників

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У захопленні Криму брали участь не менше 10,5 тис. російських військових

Операція по захопленню Криму почалася ще в грудні 2013 року, пізніше до неї приєдналися не менше 10,5 тис. російських військових. Про це йдеться в вироку Святошинського райсуду Києва колишньому представнику президента РФ в Криму Олегу Белавенцеву.

В документі йдеться, що представники російської влади ще у грудні 2013 року через ЗМІ почали розпалювати в Україні національну ворожнечу для реалізації планів щодо анексії Криму. Зокрема, шляхом пропаганди підживлювалися антиукраїнські і проросійські настрої на півострові, нагніталися ксенофобські настрої серед російськомовних.

Також у документі зазначено, з 20 лютого на територію Криму незаконно перемістили не менше 10 500 російських військових, танки, літаки, бронетранспортери та іншу техніку.

Нагадаємо, цього тижня суд заочно засудив Белавенцева до 13 років в'язниці.

Зазначимо, раніше підконтрольний Кремлю "голова" анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що російський президент Володимир Путін особисто керував захопленням півострова.

"Нічого цього б не вийшло, якби наш президент, Володимир Володимирович Путін, особисто не керував цією операцією і не приймав рішення, від якого залежали долі кримчан і севастопольців", - заявив Аксьонов.