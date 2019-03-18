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Представника президента РФ заочно засудили до 13 років в'язниці

Новини » Політика    18.03.2019 - 20:20
Представника президента РФ заочно засудили до 13 років в'язниці
Фото: Олег Белавенцев (skfo gov ua)

Белавєнцєв визнаний винним у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

Святошинський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі громадянина Російської Федерації Олега Белавєнцєва, уповноваженого представника президента Російської Федерації в "Кримському федеральному окрузі". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook генпрокурора Юрія Луценка.

Белавєнцєв визнаний винним у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни проти України.

"У суді доведено, що уповноважений представник президента Російської Федерації в "Кримському федеральному окрузі" Белавєнцєв в період лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території України, а саме Автономної Республіки Крим, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими представниками влади РФ, організовував вчинення військовослужбовцями Російської Федерації у взаємодії з військовими козацькими товариствами дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Представника президента РФ заочно засудили до 13 років в'язниціНагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману у вчиненні державної зради. Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин і з'єднань.

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