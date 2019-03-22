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Суд назвал новую дату аннексии Крыма и численность захватчиков

Новости » Общество    22.03.2019 - 15:27
Суд назвал новую дату аннексии Крыма и численность захватчиков
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В захвате Крыма участвовали не менее 10,5 тыс. российских военных

Операция по захвату Крыма началась еще в декабре 2013 года, позже к ней присоединились не менее 10,5 тыс. российских военных. Об этом говорится в приговоре Святошинского райсуда Киева бывшему представителю президента РФ в Крыму Олегу Белавенцеву.

В документе говорится, что представители российских властей еще в декабре 2013 года через СМИ начали разжигать в Украине национальную рознь для реализации планов по аннексии Крыма. В частности, путем пропаганды подпитывались антиукраинские и пророссийские настроения на полуострове, нагнетались ксенофобские настроения среди русскоязычных.

Также в документе указано, с 20 февраля на территорию Крыма незаконно переместили не менее 10 500 российских военных, танки, самолеты, бронетранспортеры и другую технику.

Напомним, на этой неделе суд заочно приговорил Белавенцева к 13 годам тюрьмы.

Отметим, ранее подконтрольный Кремлю "глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что российский президент Владимир Путин лично руководил захватом полуострова.

"Ничего этого бы не получилось, если бы наш президент, Владимир Владимирович Путин, лично не руководил этой операцией и не принимал личное решение, от которого зависели судьбы крымчан и севастопольцев", - заявил Аксенов.

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