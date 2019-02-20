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Суд призначив дату розгляду апеляції по Мангеру

Новини » Політика    20.02.2019 - 14:39
Суд призначив дату розгляду апеляції по Мангеру
Фото: Владислва Мангер (РБК-Україна/Віталій Носач)

Апеляційну скаргу адвокатів розглянуть завтра, 21 лютого

Судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги сторони захисту у кримінальному провадженні відносно голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють у організації вбивства Катерини Гандзюк, призначено на 21 лютого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київського апеляційного суду у Facebook.

Як зазначається, розгляд апеляції призначено на 17:10. Автоматизованою системою документообігу суду визначено склад суду: суддя-доповідач В.М. Лашевич, судді І.О. Рибак, М.А. Ященко.

Також зазначається, що судове засідання буде відкритим для журналістів. Супровід до зали судового засідання буде здійснюватися представниками прес-служби Київського апеляційного суду.

Суд призначив дату розгляду апеляції по Мангеру

Нагадаємо, Генпрокуратура 19 лютого подала апеляцію на рішення суду про обрання запобіжного заходу голові Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Сторона обвинувачення вимагає для Мангера арешту без права внесення застави.

РБК-Україна писало, що 11 лютого Мангеру оголосили підозру в організації вбивства Катерини Гандзюк. 15 лютого Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березня з правом внесення майже 2,5 млн гривень застави. 18 лютого Мангер повернувся на роботу

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