До суду направлено обвинувальний акт щодо угрупування, підозрюваного у вчинені 6 терактів

Загалом членам цього угруповання інкримінують вчинення 27 злочинів

Поліція направила до суду обвинувальний акт відносно членів організованої злочинної групи (ОЗГ), підозрюваних у вчинені шести терактів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Трьох чоловіків віком від 30 до 40 років затримали наприкінці минулого року. Під час затримання у них вилучили вогнепальну зброю та бойові гранати.

Загалом членам цього угруповання інкримінують вчинення 27 злочинів, серед яких вчинення шести терористичних актів та замах на вбивство. Чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Подія (замах на вбивство, - ред.) сталася 24 серпня 2017 року на вулиці Грушевського. Зловмисники кинули в бік перехожих гранату. Тілесні ушкодження різного ступеню отримали троє осіб", - повідомляють у поліції.

Фото: інцидент на вул. Грушевського (npu.gov.ua)

Нагадаємо, 4 липня прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган повідомила про те, що у Сумській області розкрито потрійне вбивство.

4 липня виявили три трупи з вогнепальними пораненнями, закопані в полі. Підозрюваних у злочині вдалося знайти. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.