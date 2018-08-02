В суд направлен обвинительный акт в отношении группировки, подозреваемой в совершении 6 терактов

В целом членам этой группировки инкриминируют совершение 27 преступлений

Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении членов организованной преступной группы (ОПГ), подозреваемых в совершении шести терактов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Трех мужчин в возрасте от 30 до 40 лет задержали в конце прошлого года. Во время задержания у них изъяли огнестрельное оружие и боевые гранаты.

В целом членам этой группировки инкриминируют совершение 27 преступлений, среди которых совершение шести террористических актов и покушение на убийство. Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

"Событие (покушение на убийство, - ред.) произошло 24 августа 2017 года на улице Грушевского. Злоумышленники бросили в сторону прохожих гранату. Телесные повреждения разной степени получили трое человек", - сообщают в полиции.

Фото: инцидент на ул. Грушевского (npu.gov.ua)

Напомним, 4 июля пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган сообщила о том, что в Сумской области раскрыто тройное убийство.

4 июля обнаружили три трупа с огнестрельными ранениями, закопанные в поле. Подозреваемых в преступлении удалось найти. Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.