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У Сумській області розкрито потрійне вбивство

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 22:35
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років

У Сумській області розкрито потрійне вбивство. Про це повідомляє прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"У Краснопільському районі Сумської області 2 липня 2018 року виявлено покинуті автомобілі Renault Trafic та Volkswagen LT, в салоні яких були сліди крові, а поблизу знайдено 11 стріляних гільз. Під час огляду транспортних засобів вилучено документи, що належать трьом жителям Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Водночас у озері неподалік виявили велику кількість чоловічого одягу, у тому числі з кульовими отворами та слідами крові, взуття та документи.

У зв'язку з цим було розпочато спецоперацію з метою встановлення всіх обставин події, а також виявлення зниклих осіб та затримання причетних до ймовірного злочину.

У ході слідства з’ясувалось, що троє жителів Запорізької області, 1982, 1984 та 1978 року народження, того дня планували перевезти поза пунктом пропуску в Краснопільському районі на територію Російської Федерації запчастини до сільськогосподарської техніки.

У ході спецоперації правоохоронці затримали двох чоловіків, причетних до їнього зникнення. У них виявили три золотих та один срібний ланцюжки, пусті та повні пляшки з-під оцту, гільзи та кулі різного калібру.

4 липня виявили три трупи з вогнепальними пораненнями, закопані в полі. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що поліція Києва порушила справу за фактом вбивства жінки в ліфті.

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Теги публікації: Сумская область, Вбивство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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