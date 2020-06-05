До суду направили ще одне звинувачення проти екс-нардепа Полякова

Фото: Максим Поляков (facebook.com/polyakovma)

Максим Поляков за 2018-2019 року незаконно отримав 367 тисяч гривень компенсації за житло

Антикорупційні правоохоронні органи направили до суду обвинувальний акт проти колишнього народного депутата восьмого скликання Максима Полякова. Його звинувачують у незаконному отриманні 367 тисяч гривень компенсації за житло, а також в недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Наголошується, що з лютого 2018 по серпень 2019 року Поляків отримував компенсацію за оренду номеру в готелі "Київ", хоча з 2016 року проживав у власній квартирі в столиці.

Також за даними слідства, він свідомо не вказав у своїй декларації за 2016 рік придбання зазначеної квартири, вартість якої становить близько 10,91 мільйона гривень. У декларації за 2017 рік екс-нардеп не вказав 5,24 млн грн доходів і витрат у розмірі 5,19 млн грн у зв'язку з придбанням квартири.

"5 червня 2020 прокурорами САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направлено до суду обвинувальний акт за звинуваченням народного депутата України VIII скликання в незаконному отриманні 367 тис. гривень компенсації за найом житла у столиці, а також внесення недостовірних відомостей в декларації за 2016-2017 роки", - повідомили в САП.

На сьогодні обвинувальний акт направлений до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, 20 грудня 2019 року Полякову повідомили підозру у зв'язку з одержанням незаконної компенсації за житло і недостовірним декларуванням.

Зазначимо, також Поляків фігурує у так званій "бурштиновій справі" - за даними правоохоронців, він і ще один екс-нардеп Борислав Розенблат отримали 285 тисяч доларів за реєстрацію законопроекту про видобуток бурштину.

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Автор: Игорь Литвиненко