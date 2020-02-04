ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд повторно відклав підготовче засідання по "бурштиновій справі"

Новини » Суспільство     04.02.2020 - 15:18
Суд повторно відклав підготовче засідання по "бурштиновій справі"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підготовче засідання перенесли на 24 березня через неявку одного з підозрюваних

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відклав вдруге поспіль підготовче засідання по "бурштиновій справі", яке було заплановано на 4 лютого. Про це повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Таке рішення було прийнято у зв'язку з неявкою одного з підозрюваних. Наступне засідання призначено на 24 березня 2020 року.

"4 лютого у Вищому антикорупційному суді заплановано підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням 6 осіб, у тому числі двох народних депутатів України 8 скликання, причетних до отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземної компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. Однак зазначене засідання вдруге поспіль не відбулося через неявку в суд одного з обвинувачених", - повідомили в САП.

Нагадаємо, в 2017 році народні депутати восьмого скликання Борислав Розенблат і Максим Поляков отримали хабара в 285 тисяч доларів за реєстрацію законопроекту про видобуток бурштину. Пізніше в НАБУ повідомили, що затримали шістьох фігурантів "бурштинової справи". Серед них троє помічників народних депутатів, один охоронець нардепа і два представника громадської організації, яка займається боротьбою з корупцією.

В 2018 році детективи НАБУ завершили досудове розслідування по так званому "янтарному справі" і направили матеріали до суду.

Екс-заступник міністра енергетики часів Януковича екстрадували в Україну Ще одного фігуранта справи Микитася взяли під варту
Новини України ПоляковянтарьРозенблатантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся