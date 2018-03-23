Суд над Савченко: подробиці

Савченко підозрюють у підготовці терактів і державного перевороту

Суд над Савченко проходить сьогодні, 23 березня, в Шевченківському райсуді Києва. Справу розглядає суддя Євген Сидоров. У залі суду присутні також сестра Савченко Віра і мама.

Детально про справу Надії Савченко, як затримали нардепа і в чому її звинувачують в матеріалі РБК-Україна.

Подробиці справи Савченко

Про слідчі заходи щодо Надії Савченко стало відомо 12 березня 2018 року, коли СБУ передала в Апарат Верховної Ради повістку про виклик на допит нардепа 13 березня. Савченко повинні були допитати у справі затриманого голови "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, яким раніше були висунуті підозри в підготовці масових терактів в центрі Києва і незаконному поводженні зі зброєю.

Проте Надія Савченко не з'явилася в СБУ в призначений час з-за відсутності на території України. До Києва вона повернулася тільки ввечері 14 березня. А вже на наступний день Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності, залучення Савченко до кримінальної відповідальності та арешт. Також Луценко заявив, що слідство має у своєму розпорядженні незаперечні докази того, що Савченко "особисто планувала, вербувала, давала вказівки про те, як провести терористичний акт в залі Верховної Ради, знищивши бойовими гранатами дві ложі, урядову і посадову, мінометами обрушивши купол Верховної ради і автоматами добиваючи тих, хто виживе".

У цей же день Верховна Рада України 261 депутатськими голосами виключила Надію Савченко з Комітету з питань нацбезпеки та оборони. Сама нардеп в цей час була присутня в залі і відмовилася коментувати озвучені генпрокурором звинувачення у підготовці теракту. Савченко також попросила генпрокуратуру допитати її на поліграфі.

На засідання ВР Савченко прийшла зі зброєю. Вона заявила, що має право його носити як офіцер, і зброя є нагородним. Тим не менш, охоронці намагалися його забрати, а пізніше Савченко примусово вивели із зали засідань. Нардеп Ірина Луценко у коментарі про події заявила, що "була визначена ситуація, яка носила ознаки загрози для оточуючих".

У відповідь на дії Парламенту Савченко подала позов у Верховний суд України про визнання незаконною постанови ВР про виключення її з Комітету з нацбезпеки. На брифінгу 20 березня вона повідомила, що хотіла створити "абсурдну ситуацію", а не теракт. Савченко заявила: "Моє завдання було створювати цю абсурдну ситуацію. Якби я щось планувала, я б це зробила, я хотіла, щоб влада подумала, що вони смертні. Це політична провокація".

Крім цього, нардеп розповіла, що отримувала попередження про погрози з Адміністрації президента про фізичну ліквідацію. Також Савченко зазначила, що відвідувала окуповані території кілька разів. У той же час, за її словами, вона передавала СБУ всю інформацію, яку могла отримати на користь Україні.

Позбавлення Савченко депутатської недоторканності і пред'явлення звинувачень

22 березня відбулося парламентське слухання, на якому було задоволено подання ГПУ про позбавлення Савченко депутатської недоторканності. За відповідне рішення проголосував 291 депутат. Також Верховна Рада дала дозвіл на притягнення її до кримінальної відповідальності.

Відразу після зняття з Савченко недоторканності генпрокурор Юрій Луценко вручив їй підозру у підготовці терактів і державного перевороту. Нардепа затримали і доставили до слідчого ізолятора СБУ.

Пізніше стало відомо, що справа Савченко розглядатиме Шевченківський районний суд. Генпрокуратура подасть клопотання про арешт на 2 місяці без можливості внесення застави. Також в ГПУ повідомили, що саме інкримінують підозрюваної.

"Клопотання про обрання запобіжного заходу для Савченко у вигляді утримання під вартою на двомісячний термін буде направлено до Шевченківського районного суду р. Київ. Савченко, зокрема, інкримінується - змова про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичної організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами", - повідомив прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко

На ситуацію навколо справи Савченко відреагував і Петро Порошенко. У своєму коментарі щодо затримання нардепа президент подякував співробітників СБУ та Генпрокуратури за запобігання вчинення масових терактів, а також офіцерів ЗСУ, які не піддалися на провокації і поінформували правоохоронні органи про підготовлювані теракти. Відповідна заява з'явилася на сторінці президента в Facebook.

Справа Савченко: докази слідства

На засіданні Верховної Ради 22 березня були оприлюднені аудіо - та відеодокази підготовки терактів Надією Савченко, загальний обсяг яких становить 74 Гб.

На уривках запису її розмова з Рубаном та українськими офіцерами під час перебування на лінії розмежування з ДНР щодо перевезення зброї для скоєння терактів у Києві та ліквідації вищого державного керівництва.

Також на засіданні регламентного комітету ВР 22 березня Юрій Луценко повідомив про те, що Надія Савченко пропонувала офіцерів ЗСУ брати участь у вчиненні терористичних актів у столиці України.

З літа 2017 року підозрювана спільно з Рубаном підбирали виконавців терактів. "Особисто Савченко зверталася з такою пропозицією до окремим офіцерам різних частин ЗСУ. Влітку вона звернулася з такою пропозицією до офіцерів 8 полку спеціального призначення ВСУ, які дислокуються в Харкові, а на момент контакту з народним депутатом України перебували в зоні АТО", - заявив генпрокурор.