Суд не розпочав розгляд 48 справ від НАБУ і САП

Всього до суду було скеровано 180 справ

Судьи не назначили подготовительное заседание по 48 из 180 дел, в которых по состоянию на 31 января 2019 года, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование, а прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили обвинительные акты в суд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, в частности, в очередной раз было перенесено апелляционное рассмотрение в отношении определения о возвращении обвинительного акта по так называемому делу "тернопольских прокуроров". Это производство находится в различных судебных инстанциях с ноября 2016 года. Следующее заседание назначено на 21 февраля 2019 года.

Кроме того, суд не проводит 25 месяцев подготовительное заседание по делу по факту нанесения убытков ПАО "ГПЗКУ".

Также отмечается, что из 36 решений по делам НАБУ и САП, судьи вынесли только два приговора в отношении трех лиц, которые предусматривают реальное наказание в виде лишения свободы. Другие решения - это утверждение соглашений о признании виновности или назначения наказания, согласно которому лица не находятся в местах лишения свободы.

"Национальное бюро надеется на скорейшее начало работы Высшего антикоррупционного суда, который сможет поставить точку в расследованиях детективов. Поскольку судебная система, которая существует сегодня, не способна обеспечить оперативное и объективное рассмотрение дел от НАБУ и САП", - отмечают в НАБУ.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с начала работы привлекло к ответственности 476 человек.

РБК-Украина писало, что прокуроры САП направили в суд обвинительный акт по так называемому газовому делу об обвинения народного депутата Украины Александра Онищенко и его финансового директора.