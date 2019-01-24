Справа Януковича: поліція посилила охорону Оболонського райсуду

Фото: поліція біля Оболонського суду (РБК-Україна)

Сьогодні в Оболонському райсуді оголосять вирок Януковичу

Поліція посилила охорону Оболонського райсуду Києва, у якому сьогодні розпочнеться оголошення вироку колишньому президентові України Віктору Януковичу. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, біля будівлі суду чергують близько 20 правоохоронців. На вході перевіряють документи і відвідувачів. Крім того, на периметрі знаходяться два КРАЗи з нацгвардійцями, пожежна машина і поліцейські.

Зал засідань заповнений людьми. На задніх рядах у залі засідання присутні невідомі, які представляються громадянами України.

Фото: зал засідань Оболонського суду (РБК-Україна)

Нагадаємо, на 09:00 в Оболонському райсуді заплановано судове засідання у справі про державну зраду Віктора Януковича. Сьогодні розпочнеться оголошення вироку колишньому президенту.

Напередодні адвокати Януковича заявили, що вони і екс-президент не отримували повісток до суду у справі про держзраду. Також адвокат зазначив, що обвинуваченого на слуханні не буде, на відеозв'язок він також не вийде. У той же час прокурор Руслан Кравченко повідомив, що буде присутнім на засіданні.