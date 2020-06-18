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Суд почав обирати запобіжний захід Порошенку

Новини » Політика     18.06.2020 - 15:38
Суд почав обирати запобіжний захід Порошенку
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Прокуратура просить арештувати Порошенка

Печерський суд Києва почав обирати запобіжний захід п'ятому президенту України Петру Порошенку. Спочатку прокурори просили арешт, проте пізніше змінили прохання на особисте зобов'язання.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Порошенко прибув до суду. Суддя Сергій Вовк сьогодні розгляне клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Справа Порошенка. Обрання запобіжного заходу в Печерському суді

Засідання Печерського суду у провадженні щодо 5-го Президента України. Офіс Генпрокурора та ДБР хочуть заґратувати Петра Порошенка в справі про призначення 1-м заступником голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Адвокати називають підозру нікчемною, а дії силовиків політичними репресіями. В Youtube: https://youtu.be/hcqSkP7YqqI

Опубліковано 5 канал Четвер, 18 червня 2020 р.

Зазначимо, Офіс Генерального прокурора подав до суду Києва клопотання щодо застосування до п’ятого президента запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 10 млн гривень.

Адвокат Ілля Новіков заявив, що п'ятий президент з’явиться на судове засіданні щодо розгляду клопотання про застосування до нього запобіжного заходу 18 червня. Похорон батька Порошенка перенесли через суд.

Раніше повідомлялось, що генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що підписала підозру Порошенку про перевищення повноважень у справі щодо призначення на посаду заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Нагадаємо, 10 червня Петру Порошенку оголосили про підозру у Державному бюро розслідувань.

Крім того, на початку грудня минулого року ДБР почало розслідування про можливу державну зраду Порошенка під час підписання Мінських угод.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Порошенко ПетроСуд
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