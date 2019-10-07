Суд почав обирати запобіжний захід Пашинському

Фото: Сергій Пашинський в суді (РБК-Україна)

ДБР просило суд взяти під варту Пашинського

Печерський районний суд міста Києва почав обирати запобіжний захід колишньому народному депутату Сергію Пашинському. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляється, на засідання суду по справі Пашинського прийшов Олександр Турчинов.

Колишній секретар РНБО пояснив, чому тільки він прийшов підтримати Пашинського в суді.

"Адвокат просив, щоб не було шоу. Сергій був зі мною з першого до останнього дня Майдану. Він був зі мною на сході нашої Батьківщини", - повідомив він.

Фото: засідання суду по справі Пашинського (РБК-Україна)

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року в Київській області стався словесний конфлікт між Пашинським і громадянином. В ході конфлікту Пашинський дістав пістолет марки Glock 19 і вистрілив чоловікові ліву ногу. Чоловік в результаті пострілу отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Колишньому нардепу інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження.

Варто відзначити, в грудні 2017 року Печерський районний зуд зобов'язав Генеральну прокуратуру відновити розслідування справи Пашинського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 серпня 2017 року Генеральна прокуратура України закрила справу проти народного депутата від "Народного фронту", голови комітету Верховної ради України VIII скликання з питань національної безпеки і оборони Сергія Пашинського.

У Генпрокуратурі прийшли до висновку, що депутат ВР діяв у межах необхідної оборони, яка виключає його кримінальну відповідальність. Дії другого учасника подій - В'ячеслава Химикуса, який отримав поранення, - були визнані "суспільно небезпечними".