Суд начал избирать меру пресечения Пашинскому

Фото: Сергей Пашинский в суде (РБК-Украина)

ГБР просило суд взять под стражу Пашинского

Печерский районный суд города Киева начал избирать меру пресечения бывшему народному депутату Сергею Пашинскому. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, на заседание суда по делу Пашинского пришел Александр Турчинов.

Бывший секретарь СНБО объяснил, почему только он пришел поддержать Пашинского в суде.

"Адвокат просил, чтобы не было шоу. Сергей был со мной с первого до последнего дня Майдана. Он был со мной на востоке нашей Родины", - сообщил он.

Фото: заседание суда по делу Пашинского (РБК-Украина)

Напомним, 31 декабря 2016 года в Киевской области произошел словесный конфликт между Пашинским и гражданином. В ходе конфликта Пашинский достал пистолет марки Glock 19 и выстрелил мужчине в левую ногу. Мужчина в результате выстрела получил телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости левой ноги. Бывшему нардепу инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение.

Стоит отметить, в декабре 2017 года Печерский районный суд обязал Генеральную прокуратуру возобновить расследование дела Пашинского.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 1 августа 2017 года Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против народного депутата от "Народного фронта", главы комитета Верховной рады Украины VIII созыва по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

В Генпрокуратуре пришли к выводу, что депутат ВР действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий - Вячеслава Химикуса, который получил ранение, - были признаны "общественно опасными".