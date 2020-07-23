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Суд почав обирати запобіжний захід луцькому терористу

Луцьк, Четвер 23 липня 2020 15:05
Суд почав обирати запобіжний захід луцькому терористу
Фото: Максим Кривош (twitter.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Кривоша підозрюють у скоєнні терористичного акту

Луцький міськрайонний суд Волинської області почав обирати запобіжний захід луцькому терористу Максиму Кривошу, який тримав в заручниках 13 пасажирів автобуса. Його підозрюють у скоєнні терористичного акту.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

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Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Четвер, 23 липня 2020 р.

Також чоловіка підозрюють у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус з 13 людьми. Спецоперація зі звільнення заручників тривала близько 10 годин.

Заручників звільнили після того, як президент виконав вимогу луцького терориста.

Зазначимо, Зеленський на вимогу терориста записав відео, в якому сказав слова, які просив Кривош.

Як повідомлялося, терорист також вимагав від українських топ-чиновників публічно оголосити себе "терористами в законі".

Крім того, СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.

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