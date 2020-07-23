Суд почав обирати запобіжний захід луцькому терористу

Кривоша підозрюють у скоєнні терористичного акту
Луцький міськрайонний суд Волинської області почав обирати запобіжний захід луцькому терористу Максиму Кривошу, який тримав в заручниках 13 пасажирів автобуса. Його підозрюють у скоєнні терористичного акту.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Суд обирає запобіжний захід «луцькому терористу»
НАЖИВО: суд обирає запобіжний захід «луцькому терористу»Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Четвер, 23 липня 2020 р.
Також чоловіка підозрюють у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус з 13 людьми. Спецоперація зі звільнення заручників тривала близько 10 годин.
Заручників звільнили після того, як президент виконав вимогу луцького терориста.
Зазначимо, Зеленський на вимогу терориста записав відео, в якому сказав слова, які просив Кривош.
Як повідомлялося, терорист також вимагав від українських топ-чиновників публічно оголосити себе "терористами в законі".
Крім того, СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.