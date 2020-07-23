Суд почав обирати запобіжний захід луцькому терористу

Фото: Максим Кривош (twitter.com)

Кривоша підозрюють у скоєнні терористичного акту

Луцький міськрайонний суд Волинської області почав обирати запобіжний захід луцькому терористу Максиму Кривошу, який тримав в заручниках 13 пасажирів автобуса. Його підозрюють у скоєнні терористичного акту.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Також чоловіка підозрюють у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Нагадаємо, 21 липня у Луцьку чоловік захопив рейсовий автобус з 13 людьми. Спецоперація зі звільнення заручників тривала близько 10 годин.

Заручників звільнили після того, як президент виконав вимогу луцького терориста.

Зазначимо, Зеленський на вимогу терориста записав відео, в якому сказав слова, які просив Кривош.

Як повідомлялося, терорист також вимагав від українських топ-чиновників публічно оголосити себе "терористами в законі".

Крім того, СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.