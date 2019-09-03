У Росії заарештували українку за причетність до офшорів колишнього міністра

Басманний суд Москви заарештував громадянку України Інну Пікалову у справі екс-міністра Росії по справах Відкритого уряду Михайла Абизова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Пікалова заарештована до 1 листопада. Українку звинувачують за ч. 2 ст. 210 російського Кримінального кодексу (участь у злочинному співтоваристві) і ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство в особливо великому розмірі). Як пишуть ЗМІ, Пікалова частково визнала вину.

Слідчий комітет вважає, що у 2012-2013 роках Пікалова виступала номінальним керівником зареєстрованої в Лімасолі компанії Blacksiris Trading Limited. У СК вважають, що офшор перебував під контролем Абизова і використовувався для незаконних операцій.

Останнім часом Пікалова очолювала бухгалтерію підприємства "Новопсковский", філії одного з найбільших сільгосппідприємств України "Нібулон". Пікалова була затримана у Воронезькій області, куди вона приїхала з "Луганської народної республіки".

Абизов і його передбачувані спільники перебувають під вартою з березня 2019 року. Їм інкримінуються частини 2 і 3 статті 210 КК РФ (створення і участь у злочинному співтоваристві,) та частина 4 статті 159 КК РФ (шахрайство).

Нагадаємо, Московський міський суд засудив директора української металургійної корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Олега Мкртчана до 9 років в'язниці.

Мкртчана визнали винним у шахрайстві в особливо великому розмірі. Відбувати покарання він буде в колонії строго режиму, крім того, його оштрафували на 900 тис. російських рублів.