У Росії винесли вирок українському бізнесменові Мкртчану

Фото: Олег Мкртчан (kommersant.ru)

Директора ІСД засудили до 9 років тюрми

Московський міський суд засудив директора української металургійної корпорації "Індустріальний союз Донбасу" Олега Мкртчана до 9 років в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Мкртчана визнали винним у шахрайстві в особливо великому розмірі. Відбувати покарання він буде в колонії строго режиму, крім того, його оштрафували на 900 тис. російських рублів. Справа слухалася в закритому режимі.

Також повідомляється, що цивільний позов на Мкртчана задоволений у повному обсязі і на користь позивача стягнуто 192 млн рублів. Підсудний свою провину не визнав.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що ФСБ Росії підозрює співвласника ІСД Мкртчана в розкраданні 1 млрд рублів. За версією слідства, він нібито під виглядом легальних операцій в період з 2009 по 2013 рік отримував через офшорну компанію кредити російського Внешэкономбанка. В рамках кримінальної справи суд виніс близько 40 постанов про арешт майна Мкртчана. Загальна сума арештованих активів обвинуваченого склала близько 8 млрд рублів.

Серед арештованої нерухомості і майна - металургійні заводи в Тульській області і Ставропольському краї, а також активи Російської гірничо-металургійної компанії (РГМК).

Відзначимо, в 2012 році Мкртчан входив до топ-20 найбагатших людей України зі статками у 1,25 млрд доларів.