В России арестовали украинку за причастность к офшорам бывшего министра

Басманный суд Москвы арестовал гражданку Украины Инну Пикалову в деле экс-министра России по делам Открытого правительства Михаила Абызова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Пикалова арестована до 1 ноября. Украинку обвиняют по части 2 статьи 210 российского уголовного кодекса (участие в преступном сообществе) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как пишут СМИ, Пикалова частично признала вину.

Следственный комитет считает, что в 2012-2013 годах Пикалова выступала номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле компании Blacksiris Trading Limited. В СК полагают, что офшор находился под контролем Абызова и использовался для незаконных сделок.

В последнее время Пикалова возглавляла бухгалтерию предприятия "Новопсковский", филиала одного из крупнейших сельхозпредприятий Украины "Нибулон". Пикалова была задержана в Воронежской области, куда она приехала из "Луганской народной республики".

Абызов и его предполагаемые сообщники находятся под стражей с марта 2019 года. Им инкриминируются части 2 и 3 статьи 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе) и часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, Московский городской суд приговорил директора украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана к 9 годам тюрьмы.

Мкртчана признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима, кроме того, его оштрафовали на 900 тыс. российских рублей.