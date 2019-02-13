Суд у РФ розгляне апеляції на арешт ще вісьмох українських моряків

Суд розгляне апеляції захисту Сергія Чуліби, Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Богдана Небилиці

Московский городской суд сегодня, 13 февраля, рассмотрит апелляции защиты на арест восьмерых захваченных украинских моряков, которых Россия задержала возле Керченского пролива. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что суд рассмотрит апелляции защиты Сергея Чулибы, Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Богдана Небылицы, Михаила Власюка, Вячеслава Зинченко, Дениса Гриценко и Андрея Драча.

Отметим, суд в Москве признал законным продление срока ареста уже восьмерым из 24 украинских моряков. Суд оставил под стражей до 24 апреля командира Романа Мокряка, Евгения Семидоцкого, Андрея Опрыско, и Сергея Цыбизова. До этого, 7 февраля, суд оставил под стражей - Владимира Терещенко, Сергей Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.

РБК-Украина писало, что вчера Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетила в СИЗО "Лефортово" (Москва, РФ) украинских военнопленных моряков Андрея Эйдера, Василия Сороку и Андрея Артеменко, захваченных в Керченском проливе. По ее словам, украинские моряки обеспечены полноценным питанием, теплой одеждой и содержатся "в чистых, теплых камерах площадью 8 метров по двое с другими заключенными".