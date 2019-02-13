Російський омбудсмен відвідала українських моряків у СІЗО

Фото: Тетяна Москалькова (ombudsmanrf.org)

Москалькова стверджує, що українці забезпечені всім необхідним і без обмежень зустрічаються з консулами і адвокатами

Уповноважений з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова відвідала в СІЗО "Лефортово" (Москва, РФ) українських військовополонених моряків Андрія Эйдера, Василя Сороку та Андрія Артеменка, захоплених у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт омбудсмена.

Москалькова стверджує, що українські моряки забезпечені повноцінним харчуванням, теплим одягом і утримуються "в чистих, теплих камерах площею 8 метрів по двоє з іншими ув'язненими".

Російський омбудсмен також запевняє, що в українців є можливість отримувати кореспонденцію і додаткові посилки від родичів і без обмежень зустрічатися з українськими консулами і адвокатами.

"Ув'язнені перебувають під постійним медичним наглядом, в повному обсязі забезпечені необхідними лікарськими препаратами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше російський уповноважений з прав людини Тетяна Москалькова розповіла українському омбудсмену Людмилі Денисовій, що стан здоров'я захоплених в Керченській протоці задовільний, але жодного офіційного підтвердження цієї інформації немає.