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Суд щодо MH17: Росія відмовила в допиті Гіркіна і Дубинського

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Амстердам, Понеділок 06 вересня 2021 15:55
Суд щодо MH17: Росія відмовила в допиті Гіркіна і Дубинського Фото: уламки на місці катастрофи (defensie nl)
Автор: РБК-Україна

Російська Федерація відмовила нідерландському суду у справі про катастрофу MH17 на Донбасі в допиті Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського. Вони на момент катастрофи займали керівні посади в командуванні бойовиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондента нідерландського De Telegraaf Саскії Беллеман.

Зокрема, вона процитувала головуючого суддю Хендріка Стенхійса. За його словами, з останніх слухань 8 липня жоден з чотирьох підозрюваних - Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Леонід Харченко і Олег Пулатов - не з'явилися на суд. Останній представлений юристами.

"Російська Федерація не бажає співпрацювати по трьом іншим підозрюваним...На думку росіян, це суперечить російському законодавству", - зазначив суддя.

Нагадаємо, минулого року Офіс генпрокурора оголосив Гіркіну підозру в порушенні законів і звичаїв війни. Він також оголошений в розшук, а український суд дозволив його затримання.

Зазначимо, раніше журналісти проекту Bellingcat ідентифікували причетних до катастрофи MH17.

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MH17 Стрелков
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