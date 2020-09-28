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Суд по MH17 продовжиться на початку листопада

Гаага, Понеділок 28 вересня 2020 15:20
Суд по MH17 продовжиться на початку листопада
Фото: слідчі на місці падіння літака (defensie.nl)
Автор: РБК-Україна

Судові слухання у справі про катастрофу Boeing на Донбасі в липні 2014 року продовжаться 3 листопада. Сьогодні судовий процес відновився після перерви в кілька тижнів.

Про це заявив головуючий суддя Хендрік Стейнхауз.

До цієї дати захист повинна представити свої остаточні запити по додатковому розслідуванню.

"Ми перериваємо сьогоднішні слухання і відновимо роботу 3 листопада", - сказав Стейнхауз.

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року з Амстердама в Куала-Лумпур, але був збитий в небі над окупованим Донбасом. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні в Нідерландах поновлюються судові слухання у справі про катастрофу МН17. Засідання триватимуть до 2 жовтня.

Зазначимо, позов проти Нідерландів Російській Федерації також розглядає Європейський суд з прав людини. Як заявив адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих, Росія навмисно збила літак.

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