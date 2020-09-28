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Суд по MH17 продолжится в начале ноября

Гаага, Понедельник 28 сентября 2020 15:20
Суд по MH17 продолжится в начале ноября
Фото: следователи на месте падения самолета (defensie.nl)
Автор: РБК-Украина

Судебные слушанья по делу о крушении Boeing на Донбассе в июле 2014 года продолжатся 3 ноября. Сегодня судебный процесс возобновился после перерыва в несколько недель.

Об этом заявил председательствующий судья Хэндрик Стейнхаус.

К этой дате защита должна представить свои окончательные запросы по дополнительным расследованиям.

"Мы прерываем сегодняшние слушания и возобновим работу 3 ноября", - сказал Стейнхаус.

Напомним, Boeing-777 рейса MH17 летел 17 июля 2014 года из Амстердама в Куала-Лумпур, но был сбит в небе над оккупированным Донбассом. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Нидерландах возобновляются судебные слушания по делу о катастрофе МН17. Заседания продлятся до 2 октября.

Отметим, иск Нидерландов против Российской Федерации также рассматривает Европейский суд по правам человека. Как заявил адвокат Джерри Скиннер, представляющий интересы родственников погибших, Россия намеренно сбила самолет.

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