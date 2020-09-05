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РФ навмисно збила літак МН17, - адвокат родичів загиблих

Гаага, Субота 05 вересня 2020 13:23
РФ навмисно збила літак МН17, - адвокат родичів загиблих
Фото: пасажирський борт над Донбасом був збитий шість років тому (фото: defensie_nl)
Автор: Максим Зайченко

Американський адвокат Джеррі Скіннер, який представляє інтереси родичів загиблих рейсу МН17 в Європейському суді з прав людини, заявив, що Росія збила пасажирський літак навмисно. На його думку, метою РФ було звинуватити в збиванні літака Україну і використовувати це як привід ввести війська.

Про це Скіннер сказав в інтерв'ю "Укрінформу" у Гаазі.

"Це було зроблено навмисно з конкретним наміром - збити авіалайнер і вбити невинних... Вони перевозили танки, системи залпового вогню, обладнання і людей. Мені здається, метою РФ було звинуватити в збиванні літака Україну і використовувати це як привід ввести війська. Це була провокація, збивали навмисно", - заявив він.

Нагадаємо, судові слухання у справі про катастрофу Boeing в небі над Донбасом в липні 2014 року продовжаться 28 вересня. За словами адвокатів, 76 родичів загиблих вже повідомили, що хочуть виступити на суді.

Як повідомляло РБК-Україна, в липні Нідерланди подали в ЄСПЛ новий позов проти Росії та в справі МН17, минулого тижня Європейський суд повідомив Росію про відповідний позов.

Зазначимо, в ЄС очікують, що Росія візьме відповідальність за катастрофу МН17.

Малайзійський Boeing-777 рейсу МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Жертвами катастрофи стали 298 осіб. Основна версія - літак був збитий проросійськими бойовиками з зенітної установки "БУК", яку привезли з території Росії.

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