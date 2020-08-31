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Суд у справі MH17 продовжиться в кінці вересня

Гаага, Понеділок 31 серпня 2020 18:51
Суд у справі MH17 продовжиться в кінці вересня
Фото: слідчі на місці падіння літака (defensie.nl)
Автор: РБК-Україна

Судові слухання у справі про катастрофу Boeing на Донбасі в липні 2014 року продовжаться 28 вересня. Сьогодні судовий процес відновився після перерви в кілька тижнів.

Про це заявив головуючий суддя Хендрік Стэйнхаус, передає Haarlems Dagblad.

Найближчі родичі загиблих змогли висловити свої побажання щодо подальшого розвитку справи щодо авіакатастрофи. Раніше на цей блок було виділено два тижні, проте одного дня виявилося достатньо.

За словами адвокатів, 76 родичів загиблих вже повідомили, що хочуть виступити на суді.

Ймовірно, пройде ще рік, перш ніж позов буде готовий до розгляду. Нині процес все ще знаходиться на попередній стадії.

Нагадаємо, в липні Нідерланди подали в ЄСПЛ новий позов проти Російської Федерації і в справі МН17, минулого тижня Європейський суд повідомив Росію про відповідний позов.

Крім того, у ЄС очікують, що Росія візьме відповідальність за катастрофу МН17.

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