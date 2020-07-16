ЄС очікує, що Росія візьме відповідальність за катастрофу MH17

Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

ЄС також очікує, що Росія буде в повному обсязі співпрацювати по справі

Європейський союз продовжує відчувати глибоке співчуття до всіх тих, хто втратив своїх близьких в катастрофі рейсу MH17 на Донбасі. Росія має взяти на себе відповідальність за цю трагедію.

Про це йдеться у заяві Європейського парламенту до шостої річниці катастрофи MH17.

ЄС очікує, що Росія буде у повному обсязі співпрацювати в зусиллях по встановленню відповідальності за знищення малайзійського літака у 2014 році.

"Євросоюз знову заявляє про свою повну підтримку всіх зусиль по встановленню істини, забезпечення справедливості для 298 жертв падіння рейсу MH17 і їх найближчих родичів і притягнення до відповідальності винних відповідно до резолюції Ради безпеки ООН", - наголосили в Європарламенті.

Нагадаємо, малайзійський Boeing-777 рейсу МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. Жертвами катастрофи стали 298 людей. Основна версія - літак був збитий проросійськими бойовиками з зенітної установки "БУК", яку привезли з території Росії.

Додамо, 15 липня позов Нідерландів до Російської Федерації через знищення рейсу МН17 зареєстрував Європейський суд з прав людини.

Крім того, долучити до позову проти Росії Нідерланди планують й інші держави, чиї громадяни стали жертвами катастрофи.