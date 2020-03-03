На суд щодо MH17 в Нідерландах не будуть пускати людей з ознаками застуди

На суд у Нідерландах, який 9 березня почне розглядати справа про катастрофу MH17 на Донбасі влітку 2014 року, не будуть пускати людей з ознаками застуди. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що нідерландські чиновники випустили заяву, згідно з якою люди з симптомами грипу або коронавірусу, які недавно їздили до районів поширення хвороби, не повинні бути присутніми на слуханнях.

"У зв'язку зі спалахом COVID-19 (коронавірус) органи охорони здоров'я радять людям, які були в зонах ризику і у яких спостерігаються симптоми грипу або температура, залишатися вдома", - йдеться в заяві.

Відзначимо, станом на сьогодні в країні підтвердили 18 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, 9 березня в Нідерландах стартують слухання у справі про катастрофу МН17. Прокуратура вже заявила, що збереже особистості тринадцяти свідків у анонімності з міркувань безпеки.

Раніше також стало відомо, що у міжнародній Спільній слідчій групі (JIT) є свідок запуску ракети по літаку рейсу MH17.

