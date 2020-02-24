Катастрофа MH17: у JIT є свідок запуску ракети

Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

У JIT немає сумнівів у тому, що ракетна система належала Росії

У міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) є свідок запуску ракети по літаку рейсу MH17. Про це заявив голова JIT Фред Вестербеке в ефірі каналу CBS.

Крім того, Вестербеке впевнений у тому, що ракету запускали за допомогою російської системи "БУК".

На питання про те, чи у JIT свідок по запуску ракети, глава групи відповів: "Я б сказав, що у мене є очевидець. Я не сказав, скільки їх".

Голова JIT заявив, що Росія взагалі не допомагала у розслідуванні протягом останніх п'яти років.

"Тому, що вони повинні були дати нам всю інформацію і всі докази, які нам потрібні в цьому складному розслідуванні. Вони повинні були сказати нам на другий день після того, як це сталося. Вони повинні були сказати нам: "Ми зробили помилку" або "Ми зробили те, чого не повинно було трапитися". Вони повинні були вийти вперед. Це те, що вони повинні були зробити, і вони ніколи не робили цього", - сказав слідчий.

Раніше журналіст та автор документального фільму про авіакатастрофу Макс Ван дер Верффом оприлюднив дані нідерландської розвідки про те, що літак нібито не міг збити російський "Бук". У Кремлі вважають розслідування голландського журналіста про катастрофу рейсу МН17 "свідченням правоти Росії".

Зазначимо, перше засідання суду в Гаазі у справі про катастрофу МН17 на Донбасі у 2014 році відбудеться 9 березня.