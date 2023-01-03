Суд над мэром Полтавы: прокурор области настаивает на аресте

По его словам, о мере пресечения в виде содержания под стражей прокуратура будет просить суд на основании шестой части статьи 176 Уголовного процессуального кодекса Украины.

"Во время действия военного положения к лицам, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261-1, 437-442 УК Украины, при наличии рисков указанных в ст. 177 УКУ применяется мера пресечения - содержание под стражей. То есть это безальтернативное требование закона", - отметил он.

Также Столетний отметил, что прокуратура будет ходатайствовать об отстранении Мамая от должности на два месяца. Этот срок могут продлить в будущем, если подадут новое ходатайство.

Прокурор добавил, что ходатайства были вручены подозреваемому и направлены в суд, который должен рассмотреть их не позднее чем через 72 часа с момента поступления.