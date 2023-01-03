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Суд над мером Полтави: прокурор області наполягає на арешті

Фото: Олександр Мамай, мер Полтави (zmist-tech-space)
Автор: Іван Носальський

Суд має обрати меру Полтави Олександру Мамаю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Полтавщина", про це під час брифінгу заявив голова прокуратури Полтавської області Антон Столітній.

За його словами, про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою прокуратура проситиме суд на підставі шостої частини статті 176 Кримінального процесуального кодексу України.

"Під час дії військового стану до осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261-1, 437-442 КК України, за наявності ризиків зазначених у ст. 177 ККУ застосовується запобіжний захід - утримання під вартою. Тобто це безальтернативна вимога закону", - зазначив він.

Також Столітній зазначив, що прокуратура клопотатиме про усунення Мамая з посади на два місяці. Цей термін можуть продовжити у майбутньому, якщо подадуть нове клопотання.

Прокурор додав, що клопотання було вручено підозрюваному та направлено до суду, який має розглянути його не пізніше ніж через 72 години з моменту надходження.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 29 грудня меру Полтави Олександру Мамаю вручили підозру. Він міг несанкціоновано розповсюджувати інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ.

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