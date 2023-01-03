Суд над мером Полтави: прокурор області наполягає на арешті

За його словами, про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою прокуратура проситиме суд на підставі шостої частини статті 176 Кримінального процесуального кодексу України.

"Під час дії військового стану до осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261-1, 437-442 КК України, за наявності ризиків зазначених у ст. 177 ККУ застосовується запобіжний захід - утримання під вартою. Тобто це безальтернативна вимога закону", - зазначив він.

Також Столітній зазначив, що прокуратура клопотатиме про усунення Мамая з посади на два місяці. Цей термін можуть продовжити у майбутньому, якщо подадуть нове клопотання.

Прокурор додав, що клопотання було вручено підозрюваному та направлено до суду, який має розглянути його не пізніше ніж через 72 години з моменту надходження.